ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала некоторые признаки стабилизации вспышки коронавирусной инфекции в Европе. Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

По словам специалиста, Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости COVID-2019, а введенные большинством европейских стран в последнее время жесткие ограничения на передвижения граждан должны дать положительные результаты. Все вновь выявленные случаи инфицирования коронавирусом являются следствием заражения двухнедельной давности, отметил представитель ВОЗ, пишет Российская газета.

"Из-за введенных ограничений большинство случаев передач (инфекции) во многих странах на самом деле теперь происходят на уровне домохозяйств между членами семей", - цитирует Bloomberg Райана.