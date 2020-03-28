Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 11:35

В течение шести дней президент Трамп уговаривал американцев выйти на работу. Он бы хотел, чтобы офисы вновь наполнились сотрудниками, чтобы открылись рестораны, и люди вновь отправились бы в торговые центра за покупками. Он даже обозначил дату, когда все это станет возможным - 12 апреля, когда американцы будут отмечать Пасху. По его расчетам, было бы прекрасно, если бы верующие отпраздновали в церквях этот один из главных праздников христиан. Но многочисленные эксперты в сфере здравоохранения призвали его опомниться. Трамп изолировался в Белом доме, много думал в течение выходных и потом объявил из Розового сада, что федеральное правительство продлевает то, что во всем мире называется «социальным дистанцированием» во время пандемии коронавируса до 30 апреля.

До этого медики сказали ему, что в стране может умереть от 1.6 до 2 миллионов человек. Трамп решил, что «хорошим сценарием» будет тот, при котором умрут 200 тысяч его соотечественников. «Если нам удастся сократить количество смертей до 100–200 тысяч человек, это значит, что мы хорошо поработали», - объявил президент. В США от коронавируса уже умерли 3170 человек, свыше одной тысячи в одном Нью-Йорке. Но, возможно, не эти цифры поразили воображение президента Трампа, когда он решил не торопиться с «открытием» Америки. Может быть, на него подействовали сцены, снятые в госпитале Elmhurst Hospital, что в Нью-Йоркском районе Куинс, где вырос сам президент. По его словам, он знает этот госпиталь так хорошо, что может назвать размеры его окон и цвет его стен. Так вот, к этому госпиталю вереницей выстроились грузовики–рефрижераторы, чтобы забрать оттуда тела умерших. «Это такие огромные грузовики, которые размеры с мой Розовый сад (в Белом доме), - сказал, увидев эту сцену Трамп. - И люди все грузили и грузили в машины черные мешки. Сначала могло показаться, что это какое-то оборудование или сырье. Но нет, это были трупы».

Вскоре после этого Трамп объявил о том, что он вводит полный карантин в штатах Нью-Йорк и соседние с ним Нью-Джерси и Коннектикут. Но за полчаса до этого он говорил по телефону с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо и ничего не сказал о готовящейся мере. Американцы совсем не против того, чтобы их президент начал наконец принимать жесткие меры. Это намного лучше, чем его благодушное настроение в самом начале кризиса, когда он уверял нацию, что «все под контролем», а на самом деле ничего под контролем властей не было, реакция на приближающийся коронавирус была крайне медленной, что и привело к большому числу жертву и к тому, что США стали мировым центром пандемии, в то время как Китай выходит из нее. Но и сейчас, когда беда еще не преодолена, поражает самолюбование Трампа. В одном из своих последних твиттов он говорит о том, что ежедневная аудитория его брифингов из Белого дома составляет порядка 8.5 миллионов человек, а это приблизительно столько же, сколько было в финале его телешоу «Холостяк». Ну как можно отнестись к той сентенции? Трамп живет по своим моральным нравственным правилам. Американцы рассчитывают свои силы. Ваш автор только что вернулся из северного штата Мэн. Он наименее густонаселенный в США. Это не Нью-Йорк с его самым большими на сегодня проблемами. Но и там есть свои местные проблемы, порой весьма анекдотические. Например, жители одного из районов на границе с штатом Нью-Джерси, где число зараженных коронавирусом больше, чем в Мэне, спилили большое дерево и закрыли им выезд с парковки гражданам соседнего штата, чтобы те не смогли выбраться из дома, который арендуют. Но паники никакой нет. Покупатели в супермаркетах выдерживают рекомендованную дистанцию в два метра от друга. Почти все продовольственные товары в наличии, кроме туалетной бумаги, макарон и муки.