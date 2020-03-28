Трамп пообещал Италии медпомощь на $100 млн

Американские власти передадут Италии медицинские принадлежности на сумму примерно $100 млн для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, заявил п резидент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Розовом саду Белого дома.

«Я только что разговаривал с премьер-министром Италии. У нас есть дополнительные ресурсы, дополнительная продукция, в которой мы не нуждаемся. Мы отправим им в Италию медицинские принадлежности примерно на $100 млн»,— цитирует ТАСС Трампа.

Позже пресс-служба Белого дома уточнила, что президент США провел телефонные переговоры с премьером Италии Джузеппе Конте, в ходе которых «подтвердил приверженность США сотрудничеству с Италией» и другими европейскими странами с тем, чтобы «положить конец распространению вируса и оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается».

В Италии за последние сутки умерли 812 человек, максимум был достигнут 27 марта — 969 летальных исходов за день. Всего погибло 11,5 тыс. человек. В понедельник впервые было зафиксировано значительное сокращение суточного числа новых заражений — до 1,6 тыс. случаев.