В Беларуси умер первый пациент с коронавирусом

В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом. В Витебске скончался заслуженный артист республики, актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич. Об этом изданию «Наша Ніва» сообщила его вдова.

У супругов Дашкевичей диагностировали пневмонию, их отправили в тубдиспансер. Однако, по словам женщины, «там было переполнено», и они «отпросились домой». Поскольку состояние пациентов ухудшалось, их снова госпитализировали, уже в другую больницу, там взяли анализ на коронавирус, но он был отрицательный.

Затем 75-летнему Дашкевичу стало хуже, его перевели в третье учреждение, повторный тест на коронавирус оказался положительный. «У меня повторный анализ не брали, сказали изолироваться и быть дома 14 дней», — рассказала вдова артиста.