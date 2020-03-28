Муж убил жену на пятый день карантина из-за коронавируса

Житель британского города Кумбран, графства Гвент, обвиняется в убийстве жены во время введенного из-за коронавируса карантина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В субботу, 27 марта, в полицию поступило сообщение о преступлении в городе Кумбран. 67-летняя бывшая сотрудница школьной столовой Рут Уилльямс (Ruth Williams) была найдена без сознания у себя дома. Позже женщина скончалась в больнице от полученной ею травмы головы.

По подозрению в убийстве был задержан ее муж — 69-летний Энтони Уилльямс (Anthony Williams). Пара состояла в браке 45 лет. У них осталась дочь Эмма.

Соседи Уилльямсов рассказали, что муж и жена были преданы друг другу. «Нельзя было предположить, что такое случится. Но люди живут в стрессе после введения карантина», — сказала соседка. Убийство произошло на пятый день после того, как местные власти объявили о введении карантина из-за вспышки коронавируса.