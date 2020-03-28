Минобороны об увольнении солдат срочников

Увольнение из армии будет проводиться с 20 по 25 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Продление срока призыва на воинскую службу до 31 мая не повлияет на боеспособность армии.

В сообщении говорится, что с учетом требований особого карантинного режима процесс увольнения из рядов армии планируется осуществить с 20 по 25 апреля.

За это время личный состав, уволенный в запас, организованно и по установленным маршрутам будет доставлен транспортными средствами Минобороны в города и районы.

Благодаря реформам, проводимым под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, сформирована профессиональная армия.

В настоящее время на действительной воинской службе находится небольшой процент личного состава армии. На должностях, обеспечивающих все боевое обеспечение, служат офицеры, прапорщики, военнослужащие сверхсрочной службы.