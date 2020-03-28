Наряду с врачами и полицейскими сегодня все свои силы на борьбу с распространением коронавируса бросили работники коммунальных служб Баку.

Никогда еще в своей истории город не сталкивался с таким вызовом и необходимостью проведения масштабных дезинфекционных работ.

Ежедневно более двух тысяч работников коммунальных служб Баку занимаются дезинфекцией почти 11,5 тысячах жилых домов, находящихся на государственном балансе, а также части кооперативных домов. Кроме того, дважды в день работники коммунальных служб моют улицы и проспекты Баку.

Пресс-служба Исполнительной власти Баку распространила видеоролик, в котором работники коммунальных служб призывают жителей столицы оставаться дома.