Восемь пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались в России за сутки, всего летальных случаев в стране 17, сообщил оперативный штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

"За сутки зафиксировано восемь летальных случаев: Москва - пять, Санкт-Петербург - один, Владимирская область - один, Пензенская область - один. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев", - говорится в сообщении.

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2337.