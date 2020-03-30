Победившая коронавирус 95-летняя прабабушка рассказала о болезни

Победившая коронавирус 95-летняя прабабушка Гертруда Фаттон, у которой 10 внуков и 11 правнуков, неделю болела дома, прежде чем у нее начались проблемы с дыханием. Когда состояние больной осложнилось, ее отвезли на скорой в больницу города Ла-Шо-де-Фон. «Медики взяли у меня анализ крови и измерили артериальное давление. Они трижды в день вводили мне через вены антибиотики, — вспоминает она. — Это было очень тяжело, но в целом терпимо. Я не боялась умереть».

Гертруда провела неделю в отделении интенсивной терапии. По ее словам, она смогла победить болезнь благодаря антибиотикам и противомалярийному препарату хлорохин. «Помню, доктора позвонили мне и сказали, что у нее начал падать уровень кислорода в крови. У врачей было только 24 часа, чтобы спасти ее. Я очень-очень боялась, что той ночью я попрощаюсь с ней», — призналась Жаклин, дочь Гертруды.

На третий день после этого, по словам Жаклин, уровень кислорода в крови ее матери нормализовался. «Я могла разговаривать с ней по телефону два раза в день. Когда я заметила, что при общении со мной она стала меньше кашлять, я поняла, что мы победили болезнь», — добавила женщина.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысило 14,8 тысячи. Скончались 300 инфицированных, 1,6 тысячи человек выздоровели.