В Грузии коронавирус в легкой форме будут лечить дома

Врачи будут дистанционно консультировать пациентов, у которых коронавирус будет протекать бессимптомно или в легкой форме. Как передает Georgia-Online, об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Мы должны понимать, что в тех случаях, когда вирус не протекает тяжело, мы можем с ним справиться в домашних условиях, с помощью домашних и сельских врачей», - сказал Гахария.

Премьер пообещал, что уже через несколько дней будет налажена служба телефонной консультации у семейных и сельских врачей. Они будут давать советы тем пациентам, у которых есть подозрение на вирус или температура.

Гахария объяснил, что, оставаясь дома в случае легкой формы болезни, мы освобождаем врачам время для оказания помощи тем, кто находится в группе риска.

По решению правительства, с 8 утра 31 марта в Грузии вводится режим всеобщего карантина, с 9 вечера до 6 утра гражданам запрещено пешее и автомобильное передвижение по улицам. Людям старше 70 лет запрещено выходить из своих домов за исключением посещения аптек, продуктовых магазинов и больниц.

Полностью останавливается общественный транспорт – автобусы и метро, такси имеют право перевозить не больше двух пассажиров на заднем сидении.

На въезде и выезде в города Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Рустави транспорт будет проходить дезинфекцию.

В Грузии с 18 марта закрыты границы, с 21 марта объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. До последнего времени режим строгого карантина действовал только в Болнисском и Марнеульском районах, где была вероятность эпидемической вспышки, однако ее так и не обнаружили.