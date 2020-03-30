Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется погода без осадков, переменная облачность, утром - туман, умеренный южный ветер, к ночи возможен небольшой дождь, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 8-11, днем - 14-19, в Баку ночью - 9-11, днем - 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-55%.
В ряде районов Азербайджана завтра днем прогнозируются дожди, в горах - снег, ночью и утром - местами туман, восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 7-11, днем - 16-21, в горах ночью - 0-4, днем - 4-8 градусов тепла.