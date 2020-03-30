В связи с невиданной пандемией проходят испытание лидерские качества руководителей, которым пришлось вступить в борьбу с заразой, чтобы защитить своих сограждан. В Соединенных Штатах самый чувствительный удар пришелся по штату Нью-Йорк и его мегаполису – Нью-Йорк Сити. Там насчитывается около 60 тысяч выявленных случаев заболевания и около тысячи умерших. По умершим – чуть меньше, чем во всей Британии, по заболевшим – как в Германии. Ситуация критическая. Губернатор и мэр бьются изо всех сил, спасая людей.

Ньюйоркцы оценили усилия своих лидеров. Опрос, опубликованный в понедельник, показал уровень поддержки действий губернатора Эндрю Куомо 87%, 61% поддержки у мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Для сравнения, уровень недовольства действиями президента Трампа тут 56%.

Еще наглядней разница выглядит в партийном разрезе. Если Куомо, губернатора-демократа, поддерживают 95% демократов, 87% независимых и 70% республиканцев, то у президента-республиканца четко выраженная партийная поддержка: 82% республиканцев и 52% независимых, а 79% демократов недовольны его политикой борьбы с эпидемией.

Общий рейтинг одобрения губернатора Куомо с февральских 44% вырос до 71%, что прямо указывает на связь с его поведением в нынешней чрезвычайной ситуации. Эндрю Куомо уже третий срок на посту губернатора штата, и последний раз его так почитали в далеком 2013 году.

Уверенно проявленные лидерские качества во время кризиса привели к тому, что среди демократов стали шириться настроения за то, чтобы Эндрю Куомо выдвинул, пока еще не поздно, свою кандидатуру на президентских выборах от Демократической партии. В твиттере даже появился соответствующий хэштег #PresidentCuomo.

Он и правда демократ с глубокими корнями. При Клинтоне работал в его администрации министром жилищного строительства. Его отец Марио Куомо тоже был губернатором Нью-Йорка, и в нем видели потенциального кандидата в президенты в 80-е и 90- годы. Сам Эндрю был женат на дочери Роберта Кеннеди, у них трое детей, куда еще больше свидетельств принадлежности к элите демократов?

Сенсации, однако, скорей всего, не произойдет. Во-первых, Куомо уже прямо поддержал кандидатуру Джо Байдена. Во-вторых, позицию кандидата в вице-президенты у Байдена будет занимать женщина, это уже подтвержденный факт, вопрос только, кто именно. В-третьих, у Байдена дела идут неожиданно хорошо. Несмотря на несколько отросший в последнее время рейтинг Трампа, в общенациональных опросах кандидат-демократ опережает действующего президента в среднем на 8%. И, главное, он с солидным перевесом лидирует в тех штатах, где в 2016 году Трампу уступила, пусть и немного, Хиллари Клинтон.

Эти обстоятельства вроде бы снимают необходимость в резкой смене главного кандидата от Демократической партии. Однако события развиваются настолько неожиданным и непредсказуемым образом, что трудно предсказать, как дела будут обстоять летом. В всяком случае, теперь Америка точно знает, что в штате Нью-Йорк у ее есть правильный парень, который, если что, не подведет.