Туркменистан запретил слово «коронавирус»

Власти Туркменистана запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода с целью скрыть информацию о пандемии. Об этом сообщает портал организации Reporters Without Borders (RSF), пишет «Лента.ру».

По данным правозащитников, всем СМИ в стране запретили указывать слово «коронавирус» в публикациях. Оно было также исключено из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения Туркменистана рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.

В то же время, граждан, которые носят маски на улице и говорят про пандемию коронавируса в мире, могут быть арестованы сотрудниками органов внутренних дел в штатском.

По последним данным, в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 786 тысяч человек; почти 38 тысяч умерли, более 165 тысяч излечились.