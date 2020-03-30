Масштабы распространения инфекции коронавируса (COVID-19) пагубно отражаются на глобальной экономике, рейтинги которой падают невиданными темпами. К примеру, ранее международное рейтинговое агентство Moody's прогнозировало, что в 2020 году мировая экономика вырастет на 2,6%. А сейчас прогноз роста сменился спадом на 0,5%. В частности, снижены прогнозы по росту экономики США с 2,3% до 2%, а Китая - с 5,1% до 3,3%. В Италии же, которая серьезно страдает от коронавируса, ожидается сокращение экономики на 2,7%.

Коронавирус нанесет невиданный ущерб мировой экономике – в этом мнения все едины. Несмотря на принимаемые ведущими центробанками и правительствами решения, серьезные спады в ряде экономик, колебания на финансовых рынках создали ситуацию, напоминающую период глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. А это чревато непредсказуемыми событиями и последствиями. Так, американские исследователи обнаружили, что глобальная эпидемия коронавируса приводит к распространению еще одной болезни экономического характера и не является чем-то невиданным - из-за коронавируса (и мер по борьбе с эпидемией) в мире началась настоящая «золотая лихорадка».

Американские инвесторы и банкиры столкнулись с проблемой – из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в США распродано почти все золото. Так, Credit Suisse Group AG, которая с середины XIX века чеканила собственные слитки, на этой неделе сообщила клиентам, что их запасы закончились и пока ждать нечего. Британские банкиры уже арендуют частные самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке. А банкиры с Уолл-стрит вынуждены просить помощь у Королевского канадского монетного двора, который уже завален просьбами об увеличении производства золотых слитков для отправки в Нью-Йорк.

Цена фьючерсов на золото выросла в США примерно на 9% - до 1620 долларов за тройскую унцию. А это рекордное увеличение за последние семь лет. Образно охарактеризовал создавшуюся ситуацию The Wall Street Journal: «Это самый настоящий сценарий конца света, и рынок «выживальщиков» находится в состоянии хаоса». Эмоции журналистов и финансистов можно, конечно, понять, хотя максимально жесткий сценарий еще не реализовался. Впрочем, и кризис, вызванный пандемией коронавируса, еще не завершился.

Массовая скупка золота — это традиционный и обоснованный признак паники. Ибо, в отличие от условного Lehman Brothers, золотая монета в сейфе не может просто прекратить свое существование и исчезнуть. Цены на него имеют тенденцию к росту. А это в условиях всеобщей нервозности является несомненным плюсом и источником столь важного для инвесторов и сберегателей спокойствия. Но многие не любят инвесторов в «золотые» активы, чему несколько причин. Так, хранители сбережений в драгоценных металлах пользуются репутацией сторонников конспирологических теорий и любителей заблаговременной подготовки к кризисам, которые могут и не наступить.

Но у американских журналистов и экономистов есть для этого и другая, не менее важная причина. Сравнительно недавно по историческим меркам золото занимало тот трон, на котором сегодня восседает американский доллар, диктуя миру свои условия. Да, золото уступило доллару свою базовую роль международной финансовой системы. А рост цен на золото и рост инвестиций в него напоминают о том, что доллар может с трона и упасть. Но, кроме патриотического, есть еще и бизнес-соображения. И приходится им искать более обтекаемые и нейтральные форматы выражения мыслей, да еще и так, чтобы не потерять репутацию.