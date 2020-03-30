В Испании за последние сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает Reuters.

Общее число зараженных в стране теперь официально составляет более 94,4 тысячи. Также зарегистрировано 849 смертельных случаев — наибольшее число за сутки с начала эпидемии. Таким образом, число жертв болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, в Испании выросло до 8189 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире подтверждено 788,5 тысячи случаев заражения, 166,7 тысячи заболевших выздоровели, 37,8 тысячи погибли.