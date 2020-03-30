Азербайджанские шахматисты соболезнуют Левону Ароняну
Весь шахматный мир, в том числе и азербайджанские гроссмейстеры, выражают соболезнования армянскому шахматисту Левону Ароняну в связи с кончиной супруги.
Жена Левона Ароняна Каоили не выжила после страшной автомобильной аварии в Ереване. Она скончалась в больнице.
Каоили тоже была шахматисткой высокого уровня - она выступала за сборные Филиппин и Австралии на семи Шахматных Олимпиадах. Ей было 33 года.
«У меня нет слов, чтобы выразить горечь от смерти моей жены Арианы. Она была умным, трудолюбивым и жизнерадостным человеком... Я люблю тебя, дорогая, спи спокойно...», - написал Аронян в твиттере.
ФИДЕ и многие шахматисты выразили соболезнования армянскому гроссмейстеру. Среди них были и азербайджанцы Рауф Мамедов и Теймур Раджабов.
«Мои соболезнования… Держись, Левон», - написал в твиттере Мамедов.
«Мои глубокие соболезнования, Левон…», - написал Раджабов.
Каоили была госпитализирована в ночь на 14 марта. Автомобиль, которым она управляла, врезался в бетонный столб. Спасатели около часа при помощи специальной техники извлекали женщину из искореженной машины.
У Каоили были зафиксированы многочисленные переломы, однако она находилась в сознании. Ей было сделано несколько операций. Врачи оценивали состояние Арианы как стабильное и не представляющее угрозы для жизни. Однако позже у пациентки возникли проблемы с легкими и дыханием, и она была помещена в реанимацию. Спасти Ариану не удалось.