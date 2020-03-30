Азербайджанские шахматисты соболезнуют Левону Ароняну

Отдел спорта 14:33

Весь шахматный мир, в том числе и азербайджанские гроссмейстеры, выражают соболезнования армянскому шахматисту Левону Ароняну в связи с кончиной супруги. Жена Левона Ароняна Каоили не выжила после страшной автомобильной аварии в Ереване. Она скончалась в больнице.

Каоили тоже была шахматисткой высокого уровня - она выступала за сборные Филиппин и Австралии на семи Шахматных Олимпиадах. Ей было 33 года. «У меня нет слов, чтобы выразить горечь от смерти моей жены Арианы. Она была умным, трудолюбивым и жизнерадостным человеком... Я люблю тебя, дорогая, спи спокойно...», - написал Аронян в твиттере. ФИДЕ и многие шахматисты выразили соболезнования армянскому гроссмейстеру. Среди них были и азербайджанцы Рауф Мамедов и Теймур Раджабов. «Мои соболезнования… Держись, Левон», - написал в твиттере Мамедов. «Мои глубокие соболезнования, Левон…», - написал Раджабов.