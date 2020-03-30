На видео мужчина сначала в целях дезинфекции от коронавируса протирает руки спиртом, а затем ногой нажимает кнопку вызова лифта.

В социальных сетях набирает популярность скандальное видео мужчины, который ногой вызывает лифт в одной из элитных новостроек Баку.

Позже пользователям соцсетей удалось установить личность мужчины. Им оказался региональный вице-президент компании BP по операциям на суше в Азербайджане, Грузии и Турции Заур Пашаев.

Заур Пашаев наряду с членством в руководящей группе по Азербайджану, Грузии и Турции, отвечает за организацию глобальных операций BP, а также за безопасное, надежное и эффективное исполнение операций на суше.