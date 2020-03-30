Установлена подавляющая коронавирус влажность воздуха

При относительной влажности воздуха от 40 до 60 процентов коронавирус SARS-CoV-2 передается от больных здоровым значительно реже, чем в условиях более низкой или высокой влажности. Соответствующее исследование американских и швейцарских ученых о факторе, подавляющем вирус, опубликовано в журнале Annual Review of Virology, сообщает Йельский университет (США).

В публикации говорится, что эксперименты, проведенные на мышах, показали, что с вирусами наподобие SARS-CoV-2 организм лучше всего справляется при относительной влажности воздуха 50 процентов. Специалисты установили, что наибольшему росту заболеваемости COVID-19 способствует сухой холодный воздух.

Ученые отмечают, что проведенное исследование позволяет отследить связь между погодой и распространением заболевания. Специалисты призывают зимой пользоваться увлажнителями воздуха и избегать тесных и плохо вентилируемых помещений, поскольку в основном данная инфекция распространяется посредством контактов между людьми.