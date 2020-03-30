«Азеркосмос» стал победителем тендера в Таджикистане

«Азеркосмос» стал победителем тендерного проекта «Создание системы прогнозирования производительности с использованием методов дистанционного зондирования», который был объявлен Центром развития предпринимательства в сельском хозяйстве Таджикистана при грантовой поддержке Всемирного банка.

Как победитель тендера, «Азеркосмос» предоставит консультационные услуги по мониторингу сельскохозяйственных земель и прогнозированию продуктивности на территории Таджикистана с использованием изображений, полученных с помощью спутника Azersky. «Азеркосмос» выполнит этот проект совместно с агентcтвом «ОБРУ», который специализируется в сфере управления водными ресурсами Таджикистана.

Стоит отметить, что, кроме «Азеркосмос», в международном тендере принимали участие около 15 компаний.