Как сообщает пресс-служба министерства, в рамках акции, в крупных супермаркетах города Баку были розданы просветительские материалы, в которых отражена информация о коронавирусе SARS-CoV-2, о симптомах и признаках опасного заболевания COVID-19, вызванного этим вирусом, а также важные рекомендации по защите от этого инфекционного заболевания.

В целях информирования населения Азербайджана о новом виде коронавирусного заболевания (COVID-19), Центром общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения была проведена просветительская акция.

В то же время, клиентам, совершающим покупки, были представлены буклеты и листовки о важности соблюдения особого карантинного режима и правил самоизоляции, инструкции по правильному мытью рук и ношению медицинской маски, а также об особенностях, отличающих данную инфекционную болезнь от сезонного гриппа и простуды.

Просветительские печатные материалы также были представлены в Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения и в Азербайджанское общество красного полумесяца.