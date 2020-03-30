Мировые агентства о состоянии азербайджанского маната наш комментарий
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ранее изменило прогноз для банковского сектора Азербайджана на «негативный», поставив под сомнение стабильность курса национальной валюты. Обоснование агентства звучало вполне реально - экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цен на нефть, является отрицательным фактором для банков не только нашей страны, но и для региона в целом. Оно может привести к негативным рейтинговым действиям. Но haqqin.az привел достаточно веские аргументы против такого мнения, показав, что наша банковская система и курс маната достаточно стабильны даже в создавшейся сложной ситуации, охватившей глобальную экономику.
И, как показывают прогнозы сразу двух других ведущих международных рейтинговых агентств - S&P Global Ratings и Moody’s, мы оказались правы. Так, S&P считает, что курс маната к доллару будет оставаться стабильным, несмотря на волатильность на мировых нефтяных рынках. В настоящий момент манат имеет фактически привязку к доллару, и обменный курс по-прежнему будет оставаться стабильным, принимая во внимание значительный объем внешних активов правительства.
Конечно, в условиях волатильности на нефтяных рынках давление на курс маната будет оказываться. И только в случае, если цены на нефть будут оставаться низкими длительное время, то власти могут пойти на некоторую коррекцию обменного курса, чтобы избежать резкого сокращения валютных резервов, как в 2015 году. Правда, пандемия коронавируса COVID-19 может оказать краткосрочное негативное влияние на экономику страны, под давлением окажутся ритейл, торговля и туризм.
«Это может привести к некоторому замедлению темпов роста ВВП в 2020 году с возможностью восстановления в последующие годы», - считают аналитики агентства.
В то же время S&P подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В", сохранив «стабильный» прогноз. Тут следует отметить, что агентство, как правило, проводит оценку кредитного рейтинга страны дважды в год – в начале и середине его. Но с учетом резкого удешевления цен на нефть на мировых рынках, S&P приняло решение провести внеочередную оценку кредитного рейтинга нефтедобывающих стран. И по итогам такой оценки рейтинги Азербайджана подтверждены на уровне «BB+/В» со стабильным прогнозом. А плановая оценка кредитного рейтинга страны, как отмечает Минфин, ожидается в июле текущего года.
В настоящее время мировая экономика сталкивается с разрастанием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и по этой причине агентство прогнозирует глобальную рецессию в этом году. Отмечается, что глобальный нефтяной рынок во втором квартале текущего года ждет серьезный дисбаланс спроса и предложения в условиях ценовой войны с участием Саудовской Аравии, России, США и распространения коронавируса. Азербайджан же обладает достаточными валютными резервами, сильной фискальной позицией, а также низким внешним долгом. К тому же, по оценкам S&P, в этом году Brent будет стоить в среднем 30 долларов за баррель, в следующем – 40-50, а в 2022 - 55 долларов за баррель. Как видно, оптимизм агентства совпадает в целом с прогнозами правительства.
Не менее оптимистичны и прогнозы агентства Moody’s. Оно считает, что фискальные позиции в Азербайджане делают страну одной из наименее уязвимых к нефтяному шоку. Как отмечают эксперты международного аналитического агентства в своем мартовском обозрении нефтяного сектора, в стране спад составит не более 8% даже при пессимистичных сценариях, а надежные суверенные балансы окажут некоторую поддержку. А большинство государств-производителей нефти с низким и даже стабильным, как, например у Омана, Бахрейна, Ирака и Анголы рейтингом, имеют высокую внешнюю уязвимость к низким ценам на нефть и слабую адаптацию к подобным условиям. Следовательно их правительства будут сталкиваться с большим риском ликвидности.
Напротив, суверенные государства, вроде Азербайджана, Катара, России и Казахстана, способные значительно увеличить добычу нефти даже при низких ценах, и продемонстрировавшие в 2015-2016 годах свою способность сокращать расходы, находятся в лучшем положении перед нефтяным кризисом и имеют низкую бюджетную уязвимость к снижению цен на нефть. Причем, по прогнозам Moody’s, цены на нефть в среднесрочной перспективе будут находиться в среднем на уровне 50-70 долларов за баррель.
Действительно, в случае Азербайджана золотовалютные резервы и крупные суверенные активы многократно превышают государственный долг и легко могут быть использованы для финансирования бюджетного дефицита, обеспечения устойчивости и своевременного погашения кредитов. Кроме того, бюджет страны в 2019 году имел профицит, что дает ей лучшее стартовое положение, чем, например, Кувейту, Оману и Бахрейну.
И, словно в назидание тем, кто любит ехидничать насчет «ожидаемой вскоре девальвации маната», агентство прямо заявляет: «В настоящее время мы не ожидаем снижения курса маната в Азербайджане». А если вспомнить, как часто и уверенно об этом же заявляет глава Центрбанка Эльман Рустамов, то, думается, не останется никакого сомнения насчет курса азербайджанской национальной валюты. И приходится еще раз констатировать, что правительство на сей раз не будет застигнуто врасплох, как бы не менялась ситуация в глобальной экономике.