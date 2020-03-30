Мамед Эфендиев, отдел экономики 15:33

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ранее изменило прогноз для банковского сектора Азербайджана на «негативный», поставив под сомнение стабильность курса национальной валюты. Обоснование агентства звучало вполне реально - экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цен на нефть, является отрицательным фактором для банков не только нашей страны, но и для региона в целом. Оно может привести к негативным рейтинговым действиям. Но haqqin.az привел достаточно веские аргументы против такого мнения, показав, что наша банковская система и курс маната достаточно стабильны даже в создавшейся сложной ситуации, охватившей глобальную экономику.

И, как показывают прогнозы сразу двух других ведущих международных рейтинговых агентств - S&P Global Ratings и Moody’s, мы оказались правы. Так, S&P считает, что курс маната к доллару будет оставаться стабильным, несмотря на волатильность на мировых нефтяных рынках. В настоящий момент манат имеет фактически привязку к доллару, и обменный курс по-прежнему будет оставаться стабильным, принимая во внимание значительный объем внешних активов правительства. Конечно, в условиях волатильности на нефтяных рынках давление на курс маната будет оказываться. И только в случае, если цены на нефть будут оставаться низкими длительное время, то власти могут пойти на некоторую коррекцию обменного курса, чтобы избежать резкого сокращения валютных резервов, как в 2015 году. Правда, пандемия коронавируса COVID-19 может оказать краткосрочное негативное влияние на экономику страны, под давлением окажутся ритейл, торговля и туризм. «Это может привести к некоторому замедлению темпов роста ВВП в 2020 году с возможностью восстановления в последующие годы», - считают аналитики агентства. В то же время S&P подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В", сохранив «стабильный» прогноз. Тут следует отметить, что агентство, как правило, проводит оценку кредитного рейтинга страны дважды в год – в начале и середине его. Но с учетом резкого удешевления цен на нефть на мировых рынках, S&P приняло решение провести внеочередную оценку кредитного рейтинга нефтедобывающих стран. И по итогам такой оценки рейтинги Азербайджана подтверждены на уровне «BB+/В» со стабильным прогнозом. А плановая оценка кредитного рейтинга страны, как отмечает Минфин, ожидается в июле текущего года.

В настоящее время мировая экономика сталкивается с разрастанием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и по этой причине агентство прогнозирует глобальную рецессию в этом году. Отмечается, что глобальный нефтяной рынок во втором квартале текущего года ждет серьезный дисбаланс спроса и предложения в условиях ценовой войны с участием Саудовской Аравии, России, США и распространения коронавируса. Азербайджан же обладает достаточными валютными резервами, сильной фискальной позицией, а также низким внешним долгом. К тому же, по оценкам S&P, в этом году Brent будет стоить в среднем 30 долларов за баррель, в следующем – 40-50, а в 2022 - 55 долларов за баррель. Как видно, оптимизм агентства совпадает в целом с прогнозами правительства. Не менее оптимистичны и прогнозы агентства Moody’s. Оно считает, что фискальные позиции в Азербайджане делают страну одной из наименее уязвимых к нефтяному шоку. Как отмечают эксперты международного аналитического агентства в своем мартовском обозрении нефтяного сектора, в стране спад составит не более 8% даже при пессимистичных сценариях, а надежные суверенные балансы окажут некоторую поддержку. А большинство государств-производителей нефти с низким и даже стабильным, как, например у Омана, Бахрейна, Ирака и Анголы рейтингом, имеют высокую внешнюю уязвимость к низким ценам на нефть и слабую адаптацию к подобным условиям. Следовательно их правительства будут сталкиваться с большим риском ликвидности. Напротив, суверенные государства, вроде Азербайджана, Катара, России и Казахстана, способные значительно увеличить добычу нефти даже при низких ценах, и продемонстрировавшие в 2015-2016 годах свою способность сокращать расходы, находятся в лучшем положении перед нефтяным кризисом и имеют низкую бюджетную уязвимость к снижению цен на нефть. Причем, по прогнозам Moody’s, цены на нефть в среднесрочной перспективе будут находиться в среднем на уровне 50-70 долларов за баррель.