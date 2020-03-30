Оперативный штаб с сожалением отмечает, что причиной такой динамики наряду с агрессивностью вируса является то, что большая часть населения не соблюдает требования особого режима

Несмотря на превентивные меры, предпринимаемые правительством Азербайджана, на территории страны наблюдается распространение коронавирусной инфекции. Динамика заражения в Азербайджане растет ежедневно. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Это касается тесных контактов между людьми, выхода из домов без особой надобности, несоблюдение правил карантинного периода в общественном транспорте и др.

Штаб призывает население без особой надобности не покидать дома, соблюдать правила карантинного режима в общественном транспорте и другие требования.

"Просьба при выходе из дома иметь при себе удостоверение личности или иной документ, подтверждающий личность, лицам, работающим в областях, деятельность которых разрешена, иметь при себе служебные удостоверения или официальную справку с места работы. Сотрудники международных организаций и дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, должны иметь при себе аккредитационные карты, выданные МИД Азербайджана", - говорится в сообщении.

Кроме того, гражданам не рекомендуется пользоваться личными автомобилями без особой необходимости, а при контактах с окружающими соблюдать двухметровую дистанцию.

Отмечается, что все принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности и защиту здоровья граждан страны.

«Для скорейшего пресечения распространения вируса, во избежание его более опасных последствий среди людей от каждого человека требуется соблюдение правил карантинного режима, не выходить из дома без необходимости. В отношении лиц, не соблюдающих карантинный режим, будут приниматься меры по юридической ответственности», - говорится в сообщении.