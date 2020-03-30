Кремль: «Нынешние цены на нефть не в интересах России и США»

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласились, что нынешняя ценовая конъюнктура на рынке углеводородов не соответствует интересам двух стран, передает «Газета.Ru» слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

«Есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран», — сказал Песков.

Также Песков не стал отвечать на вопрос о совместных действиях России и США по выходу из ценового кризиса и не обозначил сроки возможных двухсторонних консультаций по этому вопросу.