В Казахстане заразилась коронавирусом семья из восьми человек

В Кызылординской области Казахстана заразились коронавирусом восемь человек из одной семьи, сообщает Sputnik-Казахстан.

Возраст членов семьи составляет от шести до 45 лет. Всего в области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 18 пациентов. Трое из заболевших — дети до 14 лет. Врачи также установили и взяли на контроль 388 контактных лиц, 101 из них были в тесном контакте с заболевшими.

В Казахстане подтверждены 336 случаев коронавируса. Два пациента скончались, 21 вылечился. В Нур-Султане и Алма-Ате запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Полиция проводит рейды и выявляет нарушителей, которым выписывают штрафы и аресты. На выезде из городов установлены военные блокпосты. Они будут следить за соблюдением карантинных мер с помощью беспилотников.