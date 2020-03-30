Минобразования запускает «Виртуальную школу»
2 апреля стартует проект «Виртуальная школа», реализуемый Министерством образования в рамках сотрудничества с компанией Microsoft.
Как сообщается на сайте Минобразования, целью проекта является обеспечение интерактивности телевизионных уроков, транслируемых Минобразования, и расширение возможностей дистанционного обучения в целом.
Каждый ученик должен пройти регистрацию на портале «Виртуальной школы» и он будет определен в класс в соответствии со своим возрастом. Ученик сможет выполнять домашнюю работу, подготовленную учителями, в соответствии с темами, которые преподаются на еженедельных телеуроках.
Новые задания на различные темы будут добавляться на портал каждую неделю. Портал «Виртуальная школа» также предоставит учителям возможность проводить онлайн-уроки.
В то же время учащиеся смогут использовать функцию «Чат» для установления визуальной и аудиосвязи со своими сверстниками.
Отмечается, что есть мобильная версия портала «Виртуальная школа» и для пользования ею учащимся необходимо загрузить приложение Microsoft Teams в AppStore или Google Play.
Министерство образования приглашает всех учащихся и их родителей зарегистрироваться на интернет-портале virtual.edu.az.