Минобразования запускает «Виртуальную школу»

Как сообщается на сайте Минобразования, целью проекта является обеспечение интерактивности телевизионных уроков, транслируемых Минобразования, и расширение возможностей дистанционного обучения в целом.

Каждый ученик должен пройти регистрацию на портале «Виртуальной школы» и он будет определен в класс в соответствии со своим возрастом. Ученик сможет выполнять домашнюю работу, подготовленную учителями, в соответствии с темами, которые преподаются на еженедельных телеуроках.

Новые задания на различные темы будут добавляться на портал каждую неделю. Портал «Виртуальная школа» также предоставит учителям возможность проводить онлайн-уроки.

В то же время учащиеся смогут использовать функцию «Чат» для установления визуальной и аудиосвязи со своими сверстниками.

Отмечается, что есть мобильная версия портала «Виртуальная школа» и для пользования ею учащимся необходимо загрузить приложение Microsoft Teams в AppStore или Google Play.

Министерство образования приглашает всех учащихся и их родителей зарегистрироваться на интернет-портале virtual.edu.az.