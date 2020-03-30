Для обеспечения безопасности населения с 22:00 31 марта приостанавливается работа Бакинского метрополитена. Данное решение принял Оперативный штаб при Кабмине.

В Оперативном штабе отметили, что несмотря на проведение соответствующей дезинфекции и других превентивных мер в общественном транспорте, метро как закрытое пространство, в силу отсутствия естественной вентиляции, в настоящее время создает условия для распространения вируса.

Также наблюдается несоблюдение дистанции пассажирами и требований карантинного режима.

Пассажирские перевозки в Баку будут осуществляться экспресс-автобусами и регулярными автобусными маршрутами. Интервалы между автобусами будут регулироваться в зависимости от пассажиропотока.

Также для избежание возможного плотного пассажиропотока, по экспресс-линиям пущены дополнительные автобусы.