Контрафактный алкоголь убил сотни иранцев

Более 3,1 тысячи человек отравились спиртом в Иране, жертвами алкогольного отравления стали 320 человек, заявил официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

В Иране, где запрещен алкоголь, но есть производство метилового спирта, на фоне распространения коронавируса возросло число случаев отравлений либо контрафактным алкоголем, либо метанолом, который люди употребляют в качестве "профилактической меры" от COVID-19.

"На сегодняшний день мы имеем 3117 человек с алкогольным отравлением, из них 1066 госпитализированы… К сожалению, скончались 320 человек", - приводит агентство Fars слова Джаханпура.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено более 44,6 тысячи случаев заражения, из которых 2898 с летальным исходом. Выздоровели при этом 14656 человек