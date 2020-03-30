В Азербайджане социальными услугами охвачены 11 700 человек

С 24 по 30 марта на call-center «142» Министерства труда и социальной защиты населения поступило 20 253 обращений от жителей Баку и регионов республики, сообщает Минтруда.

Из них 4555 были связаны с обращениями по оказанию социальных услуг.

Учитывая, что из них 2208 лиц в возрасте старше 65 лет, им стали оказываться социальные услуги на дому.

Таким образом, число обеспеченных социальными услугами достигло 11 700 человек.

Этим гражданам за свой счет при поддержке волонтеров оказывается помощь в делах по домашнему хозяйству, приобретению товаров первой необходимости, лекарств , оплате коммунальных услуг и т.д.