Руководство Госагентства гражданской авиации откликнулось на призыв президента

Государственное агентство гражданской авиации при Мтранспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Государственная Инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации откликнулись на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Для оказания финансовой поддержки мерам, реализуемым по борьбе с распространением мировой пандемии в Азербайджане, в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом COVID-19, созданный соответствующим указом президента Азербайджана, перечислены денежные средства из заработанной платы руководящего состава Агентства и Государственной Инспекции.