Еще один проект присоединился к кампании «оставайся дома»
Совместный проект Фонда народонаселения ООН и Министерства труда и социальной защиты населения «Создание общества для всех возрастов: содействие благополучию пожилых людей посредством активного старения» присоединился к самой актуальной и важной инициативе последних дней – кампании #evdəqal, призывающей на выходить из дома при отсутствии острой необходимости.
Проект, ставший результатом инициативы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, нацелен на пропаганду активного, культурного и здорового образа жизни пожилых людей и имеет цель поддержать политику государства в этой сфере.
В рамках проекта «Создание общества для всех возрастов: содействие благополучию пожилых людей посредством активного старения» при поддержке Общественного объединения Üçüncü Bahar («Третья весна») планируется проведение онлайн-уроков и вебинаров на различные темы для пожилых людей. Также планируется проведение онлайн-дискуссий со сверстниками для эффективной организации досуга взрослых в социальной изоляции, а также серии поощрительных видеороликов и анимационных видеороликов с их участием и трансляцией в социальных сетях.