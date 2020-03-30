У главного борца с коронавирусом в России обнаружили коронавирус
У главрача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. В этой больнице лечат людей, заразившихся Covid-19.
На прошлой неделе ее посетил президент России Владимир Путин.
Состояние врача на данный момент оценивается как удовлетворительное, сообщили Интерфаксу в больнице.
"Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке", - сказали медики.
Неделю назад в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин. Он пообщался с Проценко, они также пожали друг другу руки.