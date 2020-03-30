У главного борца с коронавирусом в России обнаружили коронавирус

У главрача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. В этой больнице лечат людей, заразившихся Covid-19.

На прошлой неделе ее посетил президент России Владимир Путин.

Состояние врача на данный момент оценивается как удовлетворительное, сообщили Интерфаксу в больнице.

"Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке", - сказали медики.

Неделю назад в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин. Он пообщался с Проценко, они также пожали друг другу руки.

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