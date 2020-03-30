Грузинский замминистра вылечился от коронавируса

Замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице Минсельхоза в Facebook, пишет Sputnik Грузия.

Ю.Нозадзе прошел трехнедельный курс лечения, после чего его выписали из Сачхерской больницы. Клинику уже покинули и двое его детей, которые также были инфицированы.

По установленным правилам, они после выписки из больницы остаются в двухнедельной самоизоляции, после чего смогут вернуться к обычной жизни.

«Сегодня мы все трое здоровы и находимся в двухнедельной самоизоляции. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить медперсонал Сачхерской больницы», - сказал он.