Ученые разработали обнаруживающий более 50 видов рака анализ крови

В исследовании, опубликованном в журнале Annals of Oncology, отмечается, что новый анализ способен не только определить, есть ли у конкретного человека рак, но и определить его тип, сообщает Коммерсант.

Ученые из Института онкологических исследований Дана-Фарбер в Бостоне (входит в Гарвардскую медицинскую школу) разработали новый анализ крови, который, как они считают, позволит выявлять онкологию на ранней стадии и определять, в каком органе развивается злокачественная опухоль.

Методика использует изучение свободно циркулирующей ДНК (сцДНК), которая оказывается в плазме крови после гибели клеток, в том числе раковых. Для разработки анализа использовался искусственный интеллект, запрограммированный на поиск определенных комбинаций в массиве данных с последующей классификацией. ИИ получил для анализа сначала данные по сцДНК более 2,8 тыс. пациентов, а на следующем этапе данные еще 3 тыс. пациентов, у половины из которых был рак. Система правильно определила наличие рака в 44% случаев, и диагноз был тем точнее, чем более продвинутая была стадия у заболевания. И в 93% из тех случаев, когда наличие рак было определено верно, анализ смог точно установить, в каком органе находятся раковые клетки.

В настоящий момент новая методика проходит клинические испытания. По словам одного из авторов исследования Джеффри Окснарда, необходимо «протестировать методику на независимой группе, входящей в группу риска по раку, чтобы реально доказать возможность обнаружения разных типов рака, а потом решить, что же делать после того, как они будут обнаружены».