В связи с глобальной пандемией коронавируса на основании взаимной договоренности регулярные пассажирские воздушные полеты и железнодорожные пассажироперевозки между Азербайджаном и Россией приостановлены.

Азербайджан приостановил воздушное и железнодорожное сообщение с Россией, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Для взаимного принятия граждан Самурский погранично-пропускной пункт на границе двух стран работает в ограниченном режиме и по установленному графику. Обращения граждан, желающих приехать в Азербайджан через погранично-пропускной пункт между Азербайджаном и Россией, продолжают поступать.

По достигнутой между Азербайджаном и Россией договоренности с 31 марта пропуск граждан Азербайджана из России будет временно осуществляться еженедельно по субботам в установленное время через пропускной пункт государственной границы Самур - Яраг Газмалар.

Граждане, пересекшие границу, размещаются на 14-21 или 21-28 дней в полевых карантинных зонах на границе. Возвращение в Азербайджан граждан из-за рубежа регулируется с учетом возможностей приема карантинных пунктов и числа людей подлежащих помещению в карантин.