Очередная поддержка от Министерства транспорта, связи и высоких технологий

Так, в период особого карантинного режима в пакет наземного открытого вещания по всей стране добавлены около 80 иностранных бесплатных телеканалов. С 1 апреля на территории северных, западных, южных регионов и районов Центрального Арана страны будут доступны бесплатные многопрограммные зарубежные телеканалы различного контента в стандарте DVB-T2.

Целью является создание условий для получения населением большей информации в период самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.