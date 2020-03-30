Минэкологии предупреждает...

Со 2 апреля и до утра 3 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове установится нестабильная погода, временами ожидаются дожди, местами сильные, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации, со второй половины дня 2 апреля и до утра 3 апреля скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

В районах Азербайджана завтра, со второй половины дня, погода будет нестабильной до вечера субботы, временами ожидаются дожди, местами сильные, в горных районах прогнозируется снег. Скорость западного ветра с полудня 2 апреля до второй половины 3 апреля составит 15-20 м/с, с усилением местами до 23 м/с. Возможно повышение уровня воды в реках.