В Грузии сухой закон и на улицу только по пропуску

Ресторанам и другим точкам общепита, в том числе при организациях, в этот период разрешено работать только на доставку продукта, клиенты заходить в помещения не должны даже для оплаты.

В Грузии с 31 марта по 21 апреля, на время действия чрезвычайного положения, запретили работу всех точек по продаже алкоголя, говорится в постановлении правительства. Запрет касается в том числе пива и вина, передает Интерфакс.

В Грузии до 21 апреля введено чрезвычайное положение. Выходить из дома можно только с документом, удостоверяющим личность, а с 21:00 до 6 утра в стране будет действовать комендантский час и выйти на улицу без пропуска будет нельзя.

Жителям страны запретили собираться больше, чем по трое. Одиноким гражданам старше 70 лет запрещено выходить из дома, кроме как до ближайшего магазина, ближайшей аптеки или медицинского учреждения.

Контрольно-пропускные пункты будут действовать на въездах в города Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Поти, Зугдиди и Гори, а также Телави и Ахалцихе. Там будут проверять состояние здоровья граждан и выяснять, куда они едут.

По последним данным, в Грузии уже 110 случаев заражения коронавирусом.