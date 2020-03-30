Евросоюз о непризнании «выборов» в Нагорном Карабахе

"Ввиду так называемых "президентских и парламентских выборов" в Нагорном Карабах е 31 марта 2020 года Европейский Союз вновь заявляет, что он не признает конституционных и правовых рамок, в которых они проводятся", - говорится в заявлении Европейской службы внешних связей (ЕСВС), сообщает Deutsche Welle.

В документе подчеркивается, что это событие "не может оказать влияния на определение будущего статуса Нагорного Карабаха или исход продолжающегося переговорного процесса". "ЕС напоминает о своей твердой поддержке Минской группы ОБСЕ и, в частности, усилий ее сопредседателей, направленных на достижение прогресса, выходящего за рамки сложившегося статус-кво, и основательных переговоров для достижения всеобъемлющего и устойчивого мира", - отмечается в документе ЕСВС.

В заявлении также отмечается, что Евросоюз "готов и впредь поддерживать усилия, направленные на скорейшее мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта".