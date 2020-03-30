Ильхам Алиев: «Если кто-то рассчитывает на родственников и друзей...»

«Многие предприниматели уже вышли из теневой экономики, работают в белой экономике, платят государственные налоги и исключили неформальную занятость из своей повестки. Но есть предприниматели, которые все еще думают, что будут работать по-старому». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым.

«Я хочу однозначно сказать им, что этого не произойдет, и никто не поможет им. Если кто-то полагается на знакомых, родственников или друзей, занимающих посты, они на ошибочном пути. И они, и те, кто покровительствует им, будут наказаны», - сказал президент.

«Я еще раз поручаю вам, и все граждане Азербайджана слышат мои указания и видят, что все субъекты предпринимательства без исключения должны покинуть теневую экономику. Таким образом, я считаю, что наша политика чистки в целом даст хорошие результаты. Экономика Азербайджана продолжит свое устойчивое развитие», - заявил глава государства.