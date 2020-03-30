Новые возможности работы от БТА

В связи с этим в ООО BakuBus могут обращаться обладатели водительских прав на вождение транспортных средств категорий «D» и «DE» (возрастом не младше 23 и не старше 65 лет с опытом вождения транспортных средств соответствующих категорий не менее пяти лет).

Бакинское транспортное агентство объявляет прием на работу водителя в ООО BakuBus.

Лица, отвечающие требованиям, могут направить свои CV по адресу [email protected] Кроме того, по вопросу приема на работу можно получить подробную информацию, позвонив по телефону (012) 404-11-10.

 Прием на работу на основании трудового договора

 Рабочий режим в две смены по восемь часов

 Ежемесячная заработная плата (водители - 800 манатов, линейные диспетчеры - 815 манатов)

 Будущее пенсионное обеспечение

 Периодические выплаты премий (за отличия по работе и по юбилеям)

 Ежегодный отпуск

 Путевки в санаторий

 Предоставление пособий во время болезни

 Предоставление спецодежды

Примечание. Водители и линейные диспетчеры, работающие в ООО BakuBus, пользуются всеми правами и привилегиями, установленными законодательством.