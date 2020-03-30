О чем говорили Эрдоган и Трамп по телефону
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.
Согласно заявлению, стороны выразили приверженность мирному урегулированию ситуации в Сирии и Ливии.
"Лидеры договорились тесно сотрудничать в международной кампании по уничтожению вируса и оживлению мировой экономики... Президент Трамп и президент Эрдоган согласились, что сейчас важно как никогда, чтобы страны, охваченные конфликтом, в особенности Сирия и Ливия, соблюдали прекращение огня и работали над разрешением конфликта", - заявил Дир, передает РИА Новости.