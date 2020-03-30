В Великобритании резко выросло число жертв коронавируса

За сутки в Великобритании умерли еще 393 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные служб здравоохранения.

Телеканал отмечает, что число скончавшихся выросло вдвое по сравнению с понедельником. 367 из скончавшихся приходится на Англию, где возраст умерших составляет от 19 до 98 лет, передает Интерфакс.

По состоянию на вторник в Великобритании диагностировано свыше 22 тыс. случаев заражения, количество скончавшихся достигло 1 тыс. 801. В последние дни в Великобритании фиксировали снижение количества летальных исходов, вызванных коронавирусом.