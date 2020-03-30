Российская нефть подешевела до $13

Urals продается с дисконтом к североморскому Argus North Sea Dated, отражающему стоимость североморской легкой нефти. В понедельник скидка составила $4,75 — максимум с июня 2008 года.

Стоимость Urals c поставкой в Средиземноморье подешевела до $15,25 за баррель, это минимальное значение с июня 1999 года. Условия поставки CIF означают, что в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец.

«Московский комсомолец» отмечает, что стоимость российской нефти оказалась ниже цены на сернистый мазут, который продается по цене с премией в 1,19 доллар за баррель к цене Urals.

Тем временем главный экономист транснационального сырьевого трейдера Trafigura Саад Рахим не исключает, что мировой спрос на нефть в апреле может упасть на 30 млн баррелей в сутки, а это треть общего потребления сырья, пишет «Росбалт». На его взгляд, борьба между Саудовской Аравией и Россией потеряла актуальность на фоне вводимых ограничений для нераспространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, когда около 3 млрд жителей планеты вынуждены оставаться в своих домах.