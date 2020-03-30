Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, для обеспечения безопасности здоровья населения движение поездов в Бакинском метрополитене прекращается. Пассажирские перевозки будут осуществляться регулярными и экспресс-автобусами, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).

Согласно информации, график работы автобусов по всем экспресс-маршрутам меняется с 1 апреля 2020 года с 07:00 до 20:00. График работы ежедневных регулярных маршрутных линий остается неизменным.