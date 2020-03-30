В Баку меняется график работы экспресс-автобусов заявление БТА
Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, для обеспечения безопасности здоровья населения движение поездов в Бакинском метрополитене прекращается. Пассажирские перевозки будут осуществляться регулярными и экспресс-автобусами, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).
Согласно информации, график работы автобусов по всем экспресс-маршрутам меняется с 1 апреля 2020 года с 07:00 до 20:00. График работы ежедневных регулярных маршрутных линий остается неизменным.
Как на регулярных, так и на экспресс-маршрутах интервал между автобусами будет регулироваться в соответствии с пассажиропотоком. В то же время, в целях предотвращения возникновения плотности пассажиропотока, предусмотрен запуск дополнительных автобусов по экспресс-линиям.
Главная цель регулирования пассажирских перевозок в нынешней эпидемиологической ситуации - обеспечить необходимую жизнедеятельность (специальные зоны обслуживания, продуктовые магазины и другие) населения, перевозку жителей страны, работающих в специальных больницах и карантинных пунктах.