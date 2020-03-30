Сопредседатели не признают «выборы» в Карабахе

Сопредседатели МГ ОБСЕ (Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США) и Стефан Висконти (Франция) не признают результаты т.н. «выборов» в оккупированном Нагорном Карабах е. Об этом говорится в заявлении сопредседателей.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приняли к сведению так называемые «всеобщие выборы» в Нагорном Карабахе, первый тур которых состоялся 31 марта. В контексте всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта сопредседатели признают роль населения Нагорного Карабаха в определении его будущего в соответствии с принципами и элементами, изложенными в заявлении сопредседателей от 9 марта 2019 года. Вместе с тем они отмечают, что ни одна из стран-сопредседателей или любая другая не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство», - говорится в заявлении.

Отмечается, что сопредседатели не принимают результаты этих «выборов» как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха и подчеркивают, что они никоим образом не предопределяют окончательный статус оккупированной территории Азербайджана или результат продолжающихся переговоров по прочному и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, говорится в документе.