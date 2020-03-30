Ильхам Алиев о трагических последствиях коронавируса

«В ведущих странах мира и Европы, можно сказать, ситуация выходит из-под контроля. Даже в самых развитых странах ежедневно умирают около тысячи человек. Медицинский персонал уже затрудняется оказывать необходимые услуги. Больницы переполнены, больных размещают в коридорах. Поэтому число больных резко увеличивается». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым.

Ильхам Алиев отметил, что многие люди умирают от того, что им не оказывают оперативной медицинской помощи. Потому что системы здравоохранения всех стран, включая и Азербайджана, рассчитаны на нормальные условия.

«В случае широкого распространения пандемии в Азербайджане, то и у нас неизбежна очень трагическая динамика развития. Поэтому принятые государством решения должны быть беспрекословно, безусловно выполнены», - подчеркнул Ильхам Алиев, вновь призвав граждан быть ответственными и не выходить из дома без крайней необходимости.

Президент отметил, что граждане должны соблюдать правила, объявленные 30 марта.

«Берегите себя, своих близких, врачей. Врачи подвергают свое здоровье риску. Берегите сотрудников полиции так же, как они берегут вас, подвергая себя опасности», - отметил глава государства.