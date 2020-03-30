Эр-Рияд разрабатывает халяльную вакцину от коронавируса

При разработке вакцин ученые во всем мире используют живые клетки, нуждающиеся в питательной среде, чтобы выживать. Ее составляющие могут включать элементы, которые не считаются халяльными или дозволенными с точки зрения норм ислама, к примеру, ингредиенты, полученные из организма свиней, такие как желатин. Поэтому, отмечает Dunya News, саудовский препарат от COVID-19 с маркировкой "халяль" должен будет избавить мусульман от опасений религиозного характера.

Специалисты констатируют, что королевство, а также весь Ближневосточный регион сейчас испытывают недостаток в компонентах для разработки и производства вакцин. По словам Хасанейна, его компания "усердно работает, чтобы заполнить этот пробел", создавая специальный объект для налаживания процесса создания вакцины. Однако, по всей вероятности, полностью введен в эксплуатацию он будет не ранее, чем через два года, поэтому сейчас рассматривается вопрос обращения за помощью в его завершении к сторонним компаниям.

"Разработка может производиться частично в Саудовской Аравии, а остальные этапы могут быть переданы на аутсорсинг, чаще всего в Соединенные Штаты, - говорит Хасанейн. - Обычно весь этот процесс происходит на основе сотрудничества между странами".