Эр-Рияд разрабатывает халяльную вакцину от коронавируса
Саудовская Аравия разрабатывает халяльную вакцину против коронавируса нового типа. Об этом сообщает новостной портал Dunya News.
По словам управляющего директора местной биофармацевтической компании SaudiVax Мазена Хасанейна, разработка ведется в Университете короля Абдель Азиза в Джидде и находится на продвинутой стадии исследования, передает ТАСС.
При разработке вакцин ученые во всем мире используют живые клетки, нуждающиеся в питательной среде, чтобы выживать. Ее составляющие могут включать элементы, которые не считаются халяльными или дозволенными с точки зрения норм ислама, к примеру, ингредиенты, полученные из организма свиней, такие как желатин. Поэтому, отмечает Dunya News, саудовский препарат от COVID-19 с маркировкой "халяль" должен будет избавить мусульман от опасений религиозного характера.
Специалисты констатируют, что королевство, а также весь Ближневосточный регион сейчас испытывают недостаток в компонентах для разработки и производства вакцин. По словам Хасанейна, его компания "усердно работает, чтобы заполнить этот пробел", создавая специальный объект для налаживания процесса создания вакцины. Однако, по всей вероятности, полностью введен в эксплуатацию он будет не ранее, чем через два года, поэтому сейчас рассматривается вопрос обращения за помощью в его завершении к сторонним компаниям.
"Разработка может производиться частично в Саудовской Аравии, а остальные этапы могут быть переданы на аутсорсинг, чаще всего в Соединенные Штаты, - говорит Хасанейн. - Обычно весь этот процесс происходит на основе сотрудничества между странами".