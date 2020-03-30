В Италии еще 837 человек скончались от коронавируса

Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 837 человек, общее число умерших с момента начала эпидемии достигло 12 428. Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"Число выздоровевших за сутки составило 1 109, достигнув 15 729 человек", - сказал Боррелли. По его словам, в настоящий момент инфицированы 77 653 человека, это на 2 107 больше, чем накануне.

Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 105 792 человека.