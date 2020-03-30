Князь Монако вылечился от коронавируса

Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике княжеского дворца.

"Врачи, которые сопровождают Его Светлейшее Высочество Князя Монако Альбера II с выявления у него Covid-19, разрешили сегодня положить конец его пребыванию на карантине. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо", - цитирует агентство документ.

Там отмечается, что монарх "скоро присоединится к своей семье и продолжит соблюдать изоляцию, сохраняя тесный контакт со своим правительством и ближайшими соратниками".

Накануне также сообщалось, что принц Чарльз, у которого ранее обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа, также вылечился и вышел из режима самоизоляции.