Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл во вторник, 31 марта, официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи.

В соответствии с соглашением, достигнутым с королевой, Гарри и Меган перестанут носить титул "королевских высочеств", отказавшись от исполнения королевских обязанностей. Они также будут обязаны вернуть в казну 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на капитальный ремонт их коттеджа вблизи Виндзорского замка в графстве Беркшир, передает Deutsche Welle.

В то же время за принцем Гарри и его супругой сохраняются титулы герцога и герцогини Сассекских, которые они получили после своей свадьбы в мае 2018 года. В настоящее время принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.